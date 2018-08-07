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Ксения Собчак была раскритикована за попытку «перепеть» «Океан Эльзи»

Политик, телеведущая Ксения Собчак в очередной раз была раскритикована за попытку продемонстрировать свои вокальные данные.

Собчак пробует себя в абсолютно разных направлениях, шокируя при этом общественность. Сначала звезда удивила своим желанием баллотироваться в президенты, а потом и вовсе запела.

Ксения Собчак была раскритикована за попытку «перепеть» «Океан Эльзи»

Недавно Ксения решила повторить свой певческий опыт и записала в Instagram Stories свое исполнение композиции известной украинской группы «Океан Эльзи». Видеоролик был записан в темноте, по всей видимости, на каком-то мероприятии, поэтому саму телеведущую почти не видно, зато отчетливо слышно ее пение.

Однако перепеть известную группу звезде не удалось, так как ее исполнение было негативно оценено поклонниками.

После просмотра данного ролика пользователи прозвали его «ночным кошмаром», так как, по их мнению Собчак подпевала каким-то странным конским голосом. Одним словом, телеведущая в очередной раз была раскритикована. Видимо, Ксения ничем не может поразить своих фанатов: ни стилем, ни поведением, ни умом, ни даже пением.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:24
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