Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony PlayStation 4
Представители издания Android Central составили рейтинг из восьми лучших игр, которые предназначены для игровых консолей Sony PlayStation 4. Также отмечается, что стоимость каждой игры в списке не превышает отметки в 30 долларов.
Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались личные предпочтения авторов, а также мнение пользователей ресурса Android Central. Таким образом, первое место в рейтинге заняла игра Uncharted 4. Сразу за ней идет inFAMOUS Second Son. Третье место досталось Bloodborne.
The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4 замыкают пятерку лучших игр для Sony PlayStation 4. Три последних места оказались за такими играми как Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Life Is Strange и The Last of Us Remastered.
Стоит отметить, что несмотря на занятое последнее место в списке, The Last of Us Remastered является настоящим хитом, при этом популярность игра завоевала еще во времена PS3.
Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались личные предпочтения авторов, а также мнение пользователей ресурса Android Central. Таким образом, первое место в рейтинге заняла игра Uncharted 4. Сразу за ней идет inFAMOUS Second Son. Третье место досталось Bloodborne.
The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4 замыкают пятерку лучших игр для Sony PlayStation 4. Три последних места оказались за такими играми как Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Life Is Strange и The Last of Us Remastered.
Стоит отметить, что несмотря на занятое последнее место в списке, The Last of Us Remastered является настоящим хитом, при этом популярность игра завоевала еще во времена PS3.
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 23:30