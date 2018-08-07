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Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony PlayStation 4

Представители издания Android Central составили рейтинг из восьми лучших игр, которые предназначены для игровых консолей Sony PlayStation 4. Также отмечается, что стоимость каждой игры в списке не превышает отметки в 30 долларов.

Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony PlayStation 4


Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались личные предпочтения авторов, а также мнение пользователей ресурса Android Central. Таким образом, первое место в рейтинге заняла игра Uncharted 4. Сразу за ней идет inFAMOUS Second Son. Третье место досталось Bloodborne.

The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4 замыкают пятерку лучших игр для Sony PlayStation 4. Три последних места оказались за такими играми как Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Life Is Strange и The Last of Us Remastered.

Стоит отметить, что несмотря на занятое последнее место в списке, The Last of Us Remastered является настоящим хитом, при этом популярность игра завоевала еще во времена PS3.

 
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Добавил: Мирный Роман Сегодня, 23:30
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