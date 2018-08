Эксперты назвали восемь лучших игр для Sony PlayStation 4

Сообщается, что при составлении рейтинга учитывались личные предпочтения авторов, а также мнение пользователей ресурса Android Central. Таким образом, первое место в рейтинге заняла игра Uncharted 4. Сразу за ней идет inFAMOUS Second Son. Третье место досталось Bloodborne.The Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4 замыкают пятерку лучших игр для Sony PlayStation 4. Три последних места оказались за такими играми как Horizon Zero Dawn: Complete Edition, Life Is Strange и The Last of Us Remastered.Стоит отметить, что несмотря на занятое последнее место в списке, The Last of Us Remastered является настоящим хитом, при этом популярность игра завоевала еще во времена PS3.