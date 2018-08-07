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Александра Гозиас призналась, что ей не хватает эмоций

Бывшая участница известного телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас на днях сообщила своим подписчикам, что соскучилась по искренним эмоциям.

Гозиас запомнилась телезрителям «Дома-2» своим ярким, взрывным характером. Девушка никогда не давала себя в обиду, была готова бороться за свою правду не только путем словесных перепалок, но и даже настоящих драк.

Александра Гозиас призналась, что ей не хватает эмоций

Мужчины, с которыми она пыталась строить отношения, зачастую не выдерживали такого жесткого характера, поэтому все ее романы заканчивались достаточно неудачно, ведь Саша никогда не желала уступать своему избраннику и делала все по-своему.

Однако недавно экс-участница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram неожиданный для многих подписчиков пост, в котором сообщила, что соскучилась по настоящим, искренним эмоциям.

«Сегодня я почувствовала, что соскучилась по эмоциям. Эмоциям трепетным, которые захватывают дух, сводят с ума, доводят до мурашек. Я захотела рядом с собой не мальчика, а мужчину. Он должен брать меня, а не играть в попрошайку. Чувствовать мои изгибы души.» - призналась Александра.


Поклонники разделились в своих мнениях, касаемо данных размышлений девушки. Одни уверены, что Саше попадаются лишь слабые мужчины, поэтому ей стоит лишь ждать своего счастья, которое обязательно к ней придет.

Александра Гозиас призналась, что ей не хватает эмоций

Другие, наоборот, считают, что Гозиас ведет себя слишком агрессивно и даже «мужеподобно», чем отпугивает от себя противоположный пол. По мнению пользователей, девушке стоит смягчить свой характер, постараться стать слабой и беззащитной, и тогда она обретет настоящую любовь и искренние эмоции.

Среди комментаторов нашлись и те, кто уверен, что неудачи в личной жизни девушки связаны с ее развязным стилем поведения. По их мнению, чем больше Александра будет оголяться на камеру, выставляя откровенные снимки на всеобщее обозрение, тем меньше достойных мужчин будут обращать на нее внимание.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:25
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