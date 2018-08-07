Александра Гозиас призналась, что ей не хватает эмоций
Бывшая участница известного телепроекта «Дом-2» Александра Гозиас на днях сообщила своим подписчикам, что соскучилась по искренним эмоциям.
Гозиас запомнилась телезрителям «Дома-2» своим ярким, взрывным характером. Девушка никогда не давала себя в обиду, была готова бороться за свою правду не только путем словесных перепалок, но и даже настоящих драк.
Мужчины, с которыми она пыталась строить отношения, зачастую не выдерживали такого жесткого характера, поэтому все ее романы заканчивались достаточно неудачно, ведь Саша никогда не желала уступать своему избраннику и делала все по-своему.
Однако недавно экс-участница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram неожиданный для многих подписчиков пост, в котором сообщила, что соскучилась по настоящим, искренним эмоциям.
Поклонники разделились в своих мнениях, касаемо данных размышлений девушки. Одни уверены, что Саше попадаются лишь слабые мужчины, поэтому ей стоит лишь ждать своего счастья, которое обязательно к ней придет.
Другие, наоборот, считают, что Гозиас ведет себя слишком агрессивно и даже «мужеподобно», чем отпугивает от себя противоположный пол. По мнению пользователей, девушке стоит смягчить свой характер, постараться стать слабой и беззащитной, и тогда она обретет настоящую любовь и искренние эмоции.
Среди комментаторов нашлись и те, кто уверен, что неудачи в личной жизни девушки связаны с ее развязным стилем поведения. По их мнению, чем больше Александра будет оголяться на камеру, выставляя откровенные снимки на всеобщее обозрение, тем меньше достойных мужчин будут обращать на нее внимание.
Гозиас запомнилась телезрителям «Дома-2» своим ярким, взрывным характером. Девушка никогда не давала себя в обиду, была готова бороться за свою правду не только путем словесных перепалок, но и даже настоящих драк.
Мужчины, с которыми она пыталась строить отношения, зачастую не выдерживали такого жесткого характера, поэтому все ее романы заканчивались достаточно неудачно, ведь Саша никогда не желала уступать своему избраннику и делала все по-своему.
Однако недавно экс-участница опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram неожиданный для многих подписчиков пост, в котором сообщила, что соскучилась по настоящим, искренним эмоциям.
«Сегодня я почувствовала, что соскучилась по эмоциям. Эмоциям трепетным, которые захватывают дух, сводят с ума, доводят до мурашек. Я захотела рядом с собой не мальчика, а мужчину. Он должен брать меня, а не играть в попрошайку. Чувствовать мои изгибы души.» - призналась Александра.
Поклонники разделились в своих мнениях, касаемо данных размышлений девушки. Одни уверены, что Саше попадаются лишь слабые мужчины, поэтому ей стоит лишь ждать своего счастья, которое обязательно к ней придет.
Другие, наоборот, считают, что Гозиас ведет себя слишком агрессивно и даже «мужеподобно», чем отпугивает от себя противоположный пол. По мнению пользователей, девушке стоит смягчить свой характер, постараться стать слабой и беззащитной, и тогда она обретет настоящую любовь и искренние эмоции.
Среди комментаторов нашлись и те, кто уверен, что неудачи в личной жизни девушки связаны с ее развязным стилем поведения. По их мнению, чем больше Александра будет оголяться на камеру, выставляя откровенные снимки на всеобщее обозрение, тем меньше достойных мужчин будут обращать на нее внимание.