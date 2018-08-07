Ученые выяснили, что ежедневное употребление манго избавит от запора

Исследователи рассказала, что им удалось найти слабительное средство природного происхождения, которым стало манго. Специалисты уверяют, что с помощью экзотического фрукта можно полностью устранить неприятные симптомы, а также облегчить процесс очищения организма. Ученые сообщили, что для этого хватает употреблять всего 300 грамм этого плода в день.Также сообщается, что положительный эффект наблюдается при ежедневном употреблении манго на протяжении месяца. В составе экзотического фрукта имеются полезные вещества, которые увеличивают уровень гастрина и концентрации жирной кислоты короткой цепи, также они снижают эндотоксина ив плазме и количество интерлейкина-6. Подобный эффект дает высокое содержании волокна и полифенолов в манго, которые уменьшают воспаление и очень хорошо влияют на общее состояние кишечника.Исследователи предупредили, что надеяться только на действия этого фрукта при лечении запора не следует. Данный плод будет полезен в комплексной терапии, которая включает разнообразие в питании, а также различные физические упражнения.