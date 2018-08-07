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Ученые выяснили, что ежедневное употребление манго избавит от запора

В ходе исследования ученые обнаружили, что ежедневное употребление манго избавит от запора.

Ученые выяснили, что ежедневное употребление манго избавит от запора

Исследователи рассказала, что им удалось найти слабительное средство природного происхождения, которым стало манго. Специалисты уверяют, что с помощью экзотического фрукта можно полностью устранить неприятные симптомы, а также облегчить процесс очищения организма. Ученые сообщили, что для этого хватает употреблять всего 300 грамм этого плода в день.

Также сообщается, что положительный эффект наблюдается при ежедневном употреблении манго на протяжении месяца. В составе экзотического фрукта имеются полезные вещества, которые увеличивают уровень гастрина и концентрации жирной кислоты короткой цепи, также они снижают эндотоксина ив плазме и количество интерлейкина-6. Подобный эффект дает высокое содержании волокна и полифенолов в манго, которые уменьшают воспаление и очень хорошо влияют на общее состояние кишечника.

Исследователи предупредили, что надеяться только на действия этого фрукта при лечении запора не следует. Данный плод будет полезен в комплексной терапии, которая включает разнообразие в питании, а также различные физические упражнения.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:45
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