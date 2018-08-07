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«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети распространился слух о кончине Иосифа Кобзона

Пока близкие не особо распространяются касаемо госпитализации артиста Иосифа Кобзона, пользователи уже распространили слух о кончине певца.

Из-за того, что близкие Кобзона не часто дают какие-либо комментарии касаемо здоровья артиста, журналисты, а также простые пользователи активно распространяют слухи о прогрессировании болезни певца.

«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети распространился слух о кончине Иосифа Кобзона

Несмотря на то, что недавно супруга Иосифа сообщила о том, что он находится на плановом лечении и чувствует себя вполне хорошо, многие не поверили этим словам.

В качестве аргумента пользователи приводят тот факт, что давно не появлялось свежих фотографий артиста. Дошло даже до того, что активно распространился слух о кончине Кобзона.

Эту информацию попытался опровергнуть некий анонимный онколог, который утверждает, что Иосиф сейчас выглядит не лучшим образов, поэтому не хочется фотографироваться на камеру.

«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети распространился слух о кончине Иосифа Кобзона

Однако в ответ на этой заявление, некий эксперт заявил, что артист уже давно умер, но пока же Примадонна в отпуске, родственники не хотят делать никаких комментариев.

Стоит добавить, что согласно словам этого «источника» похороны будут настолько масштабными, что среди приглашенных гостей будет даже президент Владимир Путин.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:10
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