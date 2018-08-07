«Давно умер, но ждет Аллу Пугачеву»: в Сети распространился слух о кончине Иосифа Кобзона
Пока близкие не особо распространяются касаемо госпитализации артиста Иосифа Кобзона, пользователи уже распространили слух о кончине певца.
Из-за того, что близкие Кобзона не часто дают какие-либо комментарии касаемо здоровья артиста, журналисты, а также простые пользователи активно распространяют слухи о прогрессировании болезни певца.
Несмотря на то, что недавно супруга Иосифа сообщила о том, что он находится на плановом лечении и чувствует себя вполне хорошо, многие не поверили этим словам.
В качестве аргумента пользователи приводят тот факт, что давно не появлялось свежих фотографий артиста. Дошло даже до того, что активно распространился слух о кончине Кобзона.
Эту информацию попытался опровергнуть некий анонимный онколог, который утверждает, что Иосиф сейчас выглядит не лучшим образов, поэтому не хочется фотографироваться на камеру.
Однако в ответ на этой заявление, некий эксперт заявил, что артист уже давно умер, но пока же Примадонна в отпуске, родственники не хотят делать никаких комментариев.
Стоит добавить, что согласно словам этого «источника» похороны будут настолько масштабными, что среди приглашенных гостей будет даже президент Владимир Путин.
Из-за того, что близкие Кобзона не часто дают какие-либо комментарии касаемо здоровья артиста, журналисты, а также простые пользователи активно распространяют слухи о прогрессировании болезни певца.
Несмотря на то, что недавно супруга Иосифа сообщила о том, что он находится на плановом лечении и чувствует себя вполне хорошо, многие не поверили этим словам.
В качестве аргумента пользователи приводят тот факт, что давно не появлялось свежих фотографий артиста. Дошло даже до того, что активно распространился слух о кончине Кобзона.
Эту информацию попытался опровергнуть некий анонимный онколог, который утверждает, что Иосиф сейчас выглядит не лучшим образов, поэтому не хочется фотографироваться на камеру.
Однако в ответ на этой заявление, некий эксперт заявил, что артист уже давно умер, но пока же Примадонна в отпуске, родственники не хотят делать никаких комментариев.
Стоит добавить, что согласно словам этого «источника» похороны будут настолько масштабными, что среди приглашенных гостей будет даже президент Владимир Путин.