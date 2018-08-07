Новую Skoda Octavia эксперты называют произведением искусства

В линейке чешского бренда Skoda Octavia считается самой популярной моделью. Последнее обновление автомобиля было проведено в 2016 году. Очередное поколение представят только в 2020 году.Новую модель Octavia построят на платформе MQB. Автомобиль будет представлен с двумя силовыми агрегатами – один мотор бензиновый объёмом 1,5 литра, другой дизельный такой же ёмкости.Также производитель намерен предложить автолюбителям гибридную версию Skoda Octavia, стоимость которой будет значительно дороже.