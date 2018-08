EA введет в FIFA 19 новые режимы игры

Из нововведений стоит отметить режим Kick Off. В нем появится новый набор правил House Rules. К примеру, набор No Rules, в режиме которого рефери не будет фиксировать мелкие нарушения правил. Это могут быть офсайды или подножки. Кроме этого появится раздел Survival. После забитого гола команды с поля уходит один ее игрок, а темп и сложность игры начинает возрастать. В конечном счете, команда с наибольшим количеством голов побеждает, а число игроков будет уменьшаться до тех пор, пока в составе их не окажется семь.Режим Headers and Volleys зафиксирует только те голы, которые были забиты с навеса, в том числе и головой. First To – режим, в котором победа достанется стороне, быстрее добравшейся к нужной отметки забитых мячей.Стоит отметить, что для обладателей подписки Origin Access Premier новые функции должны появиться в доступе чуть раньше.