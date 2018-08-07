Май Абрикосов разоблачил богатую избранницу Гогена Солнцева
Недавно экс-участник телепроекта «Дом-2» Гоген Солнцев явился на одно из ток-шоу, в котором представил публике свою нынешнюю избранницу, которой стала Екатерина Терешкович. Непосредственно во время эфира бывший домовец рассказал, что его супруга старше его на 27 лет и она является миллионершей.
Солнцев сообщил зрителям, что его вторая половина владеет загородными домами, автомобилями, бизнесом, а также крупными счетами в различных мировых банках. Но это не то, ради чего он начал встречаться с Екатериной. Ее главная черта – это доброта, душа и отличный характер. Но далеко не все фолловеры и зрители проекта поверили в эту историю и заподозрили неладное.
Появились слухи, что Гоген представил никакую не миллионершу, а простую актрису согласившуюся сыграть с ним его новую избранницу. Но никаких подтверждений этим словам не было, пока еще один экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов не провел личное расследование, в котором смог отыскать правду.
По его словам, он обнаружил эту самую Екатерину Терешкович в передаче на телеканале «Домашний» – там женщина фигурировала в одном из выпусков, выступая в программе «По делам несовершеннолетних».
По сюжету ее звали Татьяна Николаевна и она была бабушкой одного из действующих героев того шоу. На ней был грим, платок и другая одежда, но узнать «супругу» Гогена Солнцева было легко. Сам Май очень возмутился таким поведением парня и обвинил его в лжи.
Некоторые подписчики все же решили не спешить с поспешными выводами, ведь сама Терешкович в интервью говорила, что всегда мечтала стать актрисой и посвятить себя телевидению. Возможно, она стала пробовать себя в различных ролях на ТВ и этому никакие миллионы помешать не могут.
Солнцев сообщил зрителям, что его вторая половина владеет загородными домами, автомобилями, бизнесом, а также крупными счетами в различных мировых банках. Но это не то, ради чего он начал встречаться с Екатериной. Ее главная черта – это доброта, душа и отличный характер. Но далеко не все фолловеры и зрители проекта поверили в эту историю и заподозрили неладное.
Появились слухи, что Гоген представил никакую не миллионершу, а простую актрису согласившуюся сыграть с ним его новую избранницу. Но никаких подтверждений этим словам не было, пока еще один экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов не провел личное расследование, в котором смог отыскать правду.
По его словам, он обнаружил эту самую Екатерину Терешкович в передаче на телеканале «Домашний» – там женщина фигурировала в одном из выпусков, выступая в программе «По делам несовершеннолетних».
По сюжету ее звали Татьяна Николаевна и она была бабушкой одного из действующих героев того шоу. На ней был грим, платок и другая одежда, но узнать «супругу» Гогена Солнцева было легко. Сам Май очень возмутился таким поведением парня и обвинил его в лжи.
Некоторые подписчики все же решили не спешить с поспешными выводами, ведь сама Терешкович в интервью говорила, что всегда мечтала стать актрисой и посвятить себя телевидению. Возможно, она стала пробовать себя в различных ролях на ТВ и этому никакие миллионы помешать не могут.