Жители Первоуральска сообщили о появлении в их городе чупакабры

В лесах вокруг Первоуральска появилась чупакабра. Местные жители заявляют, что хищник завелся в окрестностях города. Свидетели рассказали, что отправились на отдых в лес, где и увидели весьма странное животное отдалено похожее на лисицу. Также люди живущие в Первоуральске предоставили снимки, на которых видно хищника без шерсти, с большими ушами и длинным хвостом.Свидетели поведали, что в тот момент чупакабра пожирала свою жертву. Очевидцы сразу же решили сфотографировать уведенное, но животное, заметив людей, сразу же убежало. Покидая место трапезы хищник утащил свою жертву с собой, при этом скорость, с которой бежала чупакабра, была весьма огромная для обычного зверя.Теперь жители Первоуральска настоятельно просят горожан не подходить близко к подозрительным животным и предпринимать все меры предосторожности, а также следить за детьми.Некоторые люди уверяют, что чупакаброй может оказаться обычное животное, которое мутировало из-за вредных испарений, ведь вокруг Первоуральска расположено много заводов.