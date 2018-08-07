Эксперты назвали ТОП-5 опасных и бессмысленных опций для автомобиля

Первое место в рейтинге занимает система старт-стоп, с ней поломки двигателя случаются в два раза чаще. На втором месте расположился бесключевой доступ в салон, эту систему злоумышленники могут взломать, перехватив сигнал.Третье место в данном рейтинге занимают низкопрофильные шины, несмотря на то, что у них привлекательный вид, в движении особого удобства они не представляют, особенно на неровной дорожной поверхности.На четвёртом месте оказались панорамные крыши, которые быстро мараются, в салоне с ними летом становится намного жарче, а зимой снижается теплоизоляции в машине. Замыкает пятёрку опасных и бессмысленных опций фары со светодиодами, ослепляющие встречных водителей.