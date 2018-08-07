АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Эксперты назвали ТОП-5 опасных и бессмысленных опций для автомобиля

Эксперты составили ТОП-5 опасных и бессмысленных опций для автомобилей. Как выяснилось, многие оригинальные технические решения и дополнительные функции в современных машинах на самом деле могут стать угрозой для владельца транспорта.

Эксперты назвали ТОП-5 опасных и бессмысленных опций для автомобиля


Первое место в рейтинге занимает система старт-стоп, с ней поломки двигателя случаются в два раза чаще. На втором месте расположился бесключевой доступ в салон, эту систему злоумышленники могут взломать, перехватив сигнал.

Третье место в данном рейтинге занимают низкопрофильные шины, несмотря на то, что у них привлекательный вид, в движении особого удобства они не представляют, особенно на неровной дорожной поверхности.

На четвёртом месте оказались панорамные крыши, которые быстро мараются, в салоне с ними летом становится намного жарче, а зимой снижается теплоизоляции в машине. Замыкает пятёрку опасных и бессмысленных опций фары со светодиодами, ослепляющие встречных водителей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной
Ученые: Цинк является самым эффективным веществом
Эксперты назвали ТОП-5 опасных и бессмысленных
Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с
Органический состав древних метеоритов проливает
Ученые: Средиземноморская диета не самая лучшая
Слегка подпортившиеся продукты могут стать
Эксперты создали модели машинного обучения для
Новый подход к вакцинам доказал свою силу в
Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до
Коллега Виктора Черненко по МНТ Марина Береснева
Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в
Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует
На Тайване вирус атаковал завод по производству
Ученые создали систему, позволяющую быстро
Lada Vesta стала самой популярной в России
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Общественная организация коммунистов усомнилась в
Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные
Новостные «баталии» между Ольгой Бузовой и
Александр Маршал рассказал о своем состоянии
Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров,
Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой
Просмотреть все новости