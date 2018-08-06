АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты" с необратимыми последствиями

Ученые считают, что, невзирая на все меры, принятые развитыми странами, дабы смягчить последствия глобального потепления, изменения перешли в стадию необратимости. Земля рискует превратиться в стадию «тепличной планеты», сообщают исследователи.

Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты" с необратимыми последствиями


По мнению климатологов, сохранение глобального потепления до 1,5-2 °C может быть недостаточно, и изменения среды достигнут планетарного масштаба. Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором показано, что даже если будут соблюдены сокращения выбросов углерода, предусмотренные в Парижском соглашении, существует риск того, что Земля войдет в так называемую стадию «тепличной планеты».

Климат «тепличной Земли» в долгосрочной перспективе стабилизируется в среднем на 4-5 градусов по сравнению с доиндустриальными температурами с уровнем моря на 10-60 метров выше, чем сегодня, говорится в документе. Сейчас очень важно значительно ускорить переход к свободной от выбросов мировой экономике.

«Выбросы человечеством парниковых газов не являются единственным определяющим фактором температуры на Земле. Наше исследование показывает, что вызванное человеком глобальное потепление в 2 °C может инициировать другие процессы в системе планеты, часто называемые обратными связями, которые могут стимулировать дальнейшее потепление - даже если мы перестанем выделять парниковые газы», - говорит ведущий автор Уилл Штеффен из Австралийского национального университета.

Некоторые из процессов обратной связи являются «опрокидывающими элементами», провоцирующими резкое изменение при скрещивании критического порога. Обратными связями ученые называют оттепель вечной мерзлоты, потеря гидратов метана со дна океана, ослабление угольных поглотителей суши и океана, отмирание тропических лесов Амазонки, сокращение снежного покрова северного полушария, потеря арктического летнего морского льда и полярных ледяных покровов.

«Эти элементы опрокидывания могут потенциально действовать как ряд домино. Может быть очень трудно или невозможно остановить весь ряд домино от падения. Места на Земле станут необитаемыми, если «тепличная планета» станет реальностью», - добавляет соавтор Йохан Рокстрём из Потсдамского института исследований воздействия на климат.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:59
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует
На Тайване вирус атаковал завод по производству
Ученые создали систему, позволяющую быстро
Lada Vesta стала самой популярной в России
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Общественная организация коммунистов усомнилась в
Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные
Новостные «баталии» между Ольгой Бузовой и
Александр Маршал рассказал о своем состоянии
Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров,
Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой
Известный политик Владимир Жириновский решил
Анна Семенович в вафельном халате решила
Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2»
Ким Кардашьян начала активно заниматься в
Ксения Собчак показала лицо своего подросшего
Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради
Эксперты рассказали, как использовать Apple
Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в
В Санкт-Петербурге представители «золотой
Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий,
Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2»
Чрезмерное употребление сахара в сладостях может
Просмотреть все новости