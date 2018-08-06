Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты" с необратимыми последствиями

По мнению климатологов, сохранение глобального потепления до 1,5-2 °C может быть недостаточно, и изменения среды достигнут планетарного масштаба. Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором показано, что даже если будут соблюдены сокращения выбросов углерода, предусмотренные в Парижском соглашении, существует риск того, что Земля войдет в так называемую стадию «тепличной планеты».Климат «тепличной Земли» в долгосрочной перспективе стабилизируется в среднем на 4-5 градусов по сравнению с доиндустриальными температурами с уровнем моря на 10-60 метров выше, чем сегодня, говорится в документе. Сейчас очень важно значительно ускорить переход к свободной от выбросов мировой экономике.«Выбросы человечеством парниковых газов не являются единственным определяющим фактором температуры на Земле. Наше исследование показывает, что вызванное человеком глобальное потепление в 2 °C может инициировать другие процессы в системе планеты, часто называемые обратными связями, которые могут стимулировать дальнейшее потепление - даже если мы перестанем выделять парниковые газы», - говорит ведущий автор Уилл Штеффен из Австралийского национального университета.Некоторые из процессов обратной связи являются «опрокидывающими элементами», провоцирующими резкое изменение при скрещивании критического порога. Обратными связями ученые называют оттепель вечной мерзлоты, потеря гидратов метана со дна океана, ослабление угольных поглотителей суши и океана, отмирание тропических лесов Амазонки, сокращение снежного покрова северного полушария, потеря арктического летнего морского льда и полярных ледяных покровов.«Эти элементы опрокидывания могут потенциально действовать как ряд домино. Может быть очень трудно или невозможно остановить весь ряд домино от падения. Места на Земле станут необитаемыми, если «тепличная планета» станет реальностью», - добавляет соавтор Йохан Рокстрём из Потсдамского института исследований воздействия на климат.