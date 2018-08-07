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Новый подход к вакцинам доказал свою силу в борьбе с вирусом Зика

Новые экспериментальные вакцины против вируса Зика продемонстрировали эффективность у мышей, как показали новые исследования.
Новый подход к вакцинам доказал свою силу в борьбе с вирусом Зика


Команда, возглавляемая учеными из Университета штата Огайо, разработала и проверила вакцину, в которой используется необычный двухсторонний подход к борьбе с вирусом, который распространяется комарами и является наиболее серьезным для беременных женщин.

Согласно данным исследования, однодозовая вакцина, несущая гены двух или трех белков Зика, оказалась эффективной при инициировании иммунной реакции, которая предотвращает заражение вирусом Зика в последствии. Статья появилась в журнале «Nature Communications».

«Вакцина мощная, безопасная и высокоэффективная, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Нам предстоит пройти долгий путь, но мы считаем, что это перспективный вариант вакцины для человека», – сказал Цзяньронг Ли, профессор ветеринарных биологических наук, который возглавил исследование и разработал платформу для вакцин.

Младенцы зараженных вирусом Зика матерей иногда рождаются с дефектом, называемым микроцефалией. Помимо этого, могут произойти и другие осложнения, например, выкидыш, мертворождение и пр. Исследования показывают, что небольшая часть людей, инфицированных вирусом, может заразиться синдромом Гийена-Барре, который поражает нервную систему.

В настоящее время вакцины не существует, хоть некоторые варианты находятся в клинических испытаниях, и единственная защита от вируса Зика – это профилактические меры, к примеру, пребывание в помещении и ношение верхней одежды с длинным рукавом и брюк.

Шан-Лу Лю, соавтор исследования, сказал, что экспериментальная вакцина дает особую надежду, поскольку она, по-видимому, обеспечивает адекватную иммунную реакцию с одной дозы. В труднодоступных и ресурсоемких областях это особенно ценно.

В качестве носителя для белков Зика эксперты использовали вирус везикулярного стоматита или VSV, который используется в других вакцинах, включая успешную вакцину Эбола.

«Это хорошая платформа для вакцины, потому что у людей нет антител к ней, и это позволяет VSV успешно транспортировать вакцину, не встречая сопротивление иммунной системы», – заключил соавтор исследования Марк Пилпс, исследователь Общенациональной детской больницы в Колумбусе.

 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 04:00
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