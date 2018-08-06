В Москве погиб школьник, который пытался самостоятельно починить компьютер

Этот инцидент накануне произошёл в юго-восточной части столицы. Жертвой в данном случае стал московский школьник 2004 года рождения. Согласно предварительной информации, подросток 5 августа находился один дома, играя в игры на ПК. Школьник давно сетовал по поводу зависания некоторых приложений. В итоге он решил попытаться исправить проблему самостоятельно. Восьмиклассник во время ремонта забыл отключить ПК от питания. Поэтому имеется предварительная версия, что причиной его смерти стал удар током.Тело мальчика обнаружила его сестра, когда вечером вернулась домой. К тому моменту спасти московского школьника было уже невозможно. Судмедэксперты выясняют точную причину смерти подростка, а сотрудники органов проведут проверку, по результатам которой установят, при каких обстоятельствах случился трагический инцидент.