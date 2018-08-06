Исследователи изучили звездные популяции в центральной области галактики Андромеды

Расположенная на расстоянии около 2,5 миллионов световых лет от Земли, закрытая спиральная галактика Андромеды, также известная как Messier 31, или M31, является ближайшей к Млечному Пути крупной галактикой. Благодаря этому M31 стала отличной мишенью для изучения детальной эволюционной истории крупных спиральных галактик.Центральный выступ Андромеды имеет решающее значение для исследований. Группа ученых из Германии во главе с Роберто Филиппом Саглием из Института внеземной физики Макса Планка, расположенного в Гархинге, подробно проанализировала звездные популяции данного региона.Для исследования команда использовала 2,7-метровый телескоп Обсерватории Макдональд в Техасе, чтобы получить спектроскопические данные M31. Наблюдательная кампания позволила астрономам выявить простые звездные свойства популяции центральной области галактики, включая возраст, содержание металлов и альфа-элементов.«Мы наблюдали за M31 в течение 14 ночей с помощью спектрографа интегрального поля VIRUS-W, прикрепленного к 2,7-метровому телескопу в Обсерватории Макдональд, штат Техас», – пишут специалисты.Согласно исследованию, звездные популяции в центральной области M31 довольно старые, им более 10 миллиардов лет. Для сравнения, звезды диска галактики моложе на 5-6 миллиардов лет.Ученые, в частности, обнаружили, что в центральной части галактики преобладают старые, богатые металлом звезды с отрицательным наружным градиентом и усиленными альфа-элементами.Команда планирует дальнейшие исследования M31, которые могут пролить свет на последовательность событий, которые ответственны за появление центральных участков данной галактики. Более того, эксперты намерены рассчитать скорость микролинзирования, ожидаемую от самосплавления различных популяций центральной области галактики Андромеды.