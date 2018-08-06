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Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией

Политики Украины планируют прекратить с Россией железнодорожное сообщение. Данное заявление сделал Владимир Омелян, являющийся министром инфраструктуры.

Украина готовится прекратить железнодорожное сообщение с Россией


В Киеве в настоящее время серьезно рассматривается вопрос по поводу прекращения с Москвой ж/д сообщения. У украинских политиков такого рода мысли возникают уже с прошлого года. Отказаться от железнодорожного сообщения с Россией они планируют с начала июля текущего года. Омелян считает, что от введения таких мер убытки для украинского государства составят одну гривну. Леонид Калашников, являющийся руководителем Госдумы по делам СНГ, отреагировал на слова Владимира Омеляна. Он отметил, что киевскими властями неоднократно делались противоречивые заявления. По его словам политики Украины вводят паспорта, визы, отменяют железнодорожные сообщения между государствами и ведут себя вообще странно.

В свою очередь все предложения украинских политиков отразятся на простых гражданах, которые в итоге не смогут ездить к родственникам, на заработки в соседнее государство. Калашников уверен, что подобные высказывания завершатся в итоге провалом. Это является просто предвыборной агитацией, которая нужна для привлечения внимания народа.

 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:00
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