Даша Друзьяк шантажировала руководство, а Саша Шева накинулась на сотрудника проекта «Дом-2»

Прошедшие выходные оставили неизгладимое впечатление на большинство поклонников телестройки, так как за ворота ушла Саша Шева и Даша Друзьяк. Причем первая сделала это по собственному желанию, заявив, что без Виктора Шароварова не сможет жить на «Доме-2», а вторая – по итогам голосования коллектива.Однако, если верить словам главного фаната реалити-шоу Сергею Ляпину, который лично пообщался с одним из сотрудников проекта, продюсеры были вынуждены избавиться от девушек, ведь они переступили грань.Так, работник рассказал, что Друзьяк настолько зазвездилась, что начала шантажировать не только участников, причинивших ей телесные повреждения, но и руководство. Она открыто вымогала у них деньги, угрожая судом.Что касается Шевы, то после расставания с Витей, она находилась в состоянии истерики и набросилась на одного из работников «Дома-2» на Сейшельских островах, поэтому ее сразу же решили отправить домой.