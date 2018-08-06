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Даша Друзьяк шантажировала руководство, а Саша Шева накинулась на сотрудника проекта «Дом-2»

Многие зрители реалити-шоу «Дом-2» в курсе, что в минувшую субботу периметр покинули сразу две рейтинговых участницы – Дарья Друзьяк и Александра Шева. По словам Сергея Лапина, девушки ушли не по собственному желанию, а из-за шантажа и нападения на работника проекта.

Прошедшие выходные оставили неизгладимое впечатление на большинство поклонников телестройки, так как за ворота ушла Саша Шева и Даша Друзьяк. Причем первая сделала это по собственному желанию, заявив, что без Виктора Шароварова не сможет жить на «Доме-2», а вторая – по итогам голосования коллектива.

Даша Друзьяк шантажировала руководство, а Саша Шева накинулась на сотрудника проекта «Дом-2»

Однако, если верить словам главного фаната реалити-шоу Сергею Ляпину, который лично пообщался с одним из сотрудников проекта, продюсеры были вынуждены избавиться от девушек, ведь они переступили грань.

Так, работник рассказал, что Друзьяк настолько зазвездилась, что начала шантажировать не только участников, причинивших ей телесные повреждения, но и руководство. Она открыто вымогала у них деньги, угрожая судом.

Что касается Шевы, то после расставания с Витей, она находилась в состоянии истерики и набросилась на одного из работников «Дома-2» на Сейшельских островах, поэтому ее сразу же решили отправить домой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:32
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