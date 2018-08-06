Разработано новое вещество усыпляющее развитие раковых клеток

Специалисты определили, что подавляя указанные выше белки, увеличились сроки жизни лабораторных мышей в четыре раза. При этом предотвращался рост и дальнейшее распространение раковых клеток, а здоровые ДНК оставались целыми и не повреждались.Ученые сообщили, популярные на сегодня методы лечения рака, представленные химиотерапией и лучевой терапией, уничтожают раковые клетки, одновременно нанося серьезные повреждения здоровым. Это проявляется выпадением волос у пациентов, а так же снижением иммунитета и бесплодием.Новый процесс можно назвать клеточным старением, в данном случае клетки остаются живыми, только не могут больше делиться. Раковая клетка парализуется и засыпает навсегда.