Great Wall показала серийную версию нового кроссовера Haval F5

В компании указали на то, что в новинке представлены более расширенные возможности и опции, которыми не сможет похвастаться нынешний лидер продаж Haval H6, успевший завоевать огромную аудиторию поклонников. Вместе с тем, габариты нового китайского кроссовера во многом походят на корейского конкурента Hyundai Tucson, при колесной базе 2680 мм.Что касается технических параметров, то здесь следует выделить наличие 1,5-литрового двигателя, мощность которого составляет 170 лошадиных сил. Кроме того, клиентам также параллельно будет предложено приобрести более улучшенную модификацию с 2-литровым двигателем на 197 лошадиных сил. Покупатель сможет также осуществить выбор трансмиссии и тип привода (передний или полный). Для большей безопасности водителя и пассажиров разработчики предусмотрели в новом кроссовере 6 подушек безопасности и ряд систем стабилизации автомобиля. Уже с 2019 год китайский бренд намерен начать выпуск Haval F5 в том числе и на территории России.Если планы будут в полной мере реализованы, то для россиян появится возможность приобрести кроссовер по более привлекательной цене и с применением различных программ поддержки.