АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Great Wall показала серийную версию нового кроссовера Haval F5

Сегодня стало известно, что уже к осени нынешнего года на российском рынке появится обновленный кроссовер Haval F5, выпущенный китайским брендом.

В компании указали на то, что в новинке представлены более расширенные возможности и опции, которыми не сможет похвастаться нынешний лидер продаж Haval H6, успевший завоевать огромную аудиторию поклонников. Вместе с тем, габариты нового китайского кроссовера во многом походят на корейского конкурента Hyundai Tucson, при колесной базе 2680 мм.

Great Wall показала серийную версию нового кроссовера Haval F5


Что касается технических параметров, то здесь следует выделить наличие 1,5-литрового двигателя, мощность которого составляет 170 лошадиных сил. Кроме того, клиентам также параллельно будет предложено приобрести более улучшенную модификацию с 2-литровым двигателем на 197 лошадиных сил. Покупатель сможет также осуществить выбор трансмиссии и тип привода (передний или полный). Для большей безопасности водителя и пассажиров разработчики предусмотрели в новом кроссовере 6 подушек безопасности и ряд систем стабилизации автомобиля. Уже с 2019 год китайский бренд намерен начать выпуск Haval F5 в том числе и на территории России.

Если планы будут в полной мере реализованы, то для россиян появится возможность приобрести кроссовер по более привлекательной цене и с применением различных программ поддержки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 11:10
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили ТОП-5 автомобилей
Эксперты назвали русский мультсериал "Лунтик"
В Москве девушка решила стать монахиней и попала
Great Wall показала серийную версию нового
Ученые рассказали про пользу чеснока при борьбе с
Айза Анохина посмеялась над уровнем знания
Нюша трогательно поздравила своего мужа с
Названы ТОП-5 самых продаваемых смартфонов за 10
В Уфе во время ДТП тело сбитого пешехода влетело
Айза Анохина оказалась в эпицентре землетрясения
Александра Черно не верит Иосифу Оганесяну, но
Ателье Lumma Design показало свою версию
Дана Борисова потратила 300 тысяч на шторы для
Отец Ани Лорак рассказал о реакции дочери на
Дочь Лолиты в купальнике выглядит столь же
Ученые: Эмоциональное перенапряжение в детстве
Зрители «Дома-2» заявили, что Ольга Бузова сильно
Синоптики пообещали жителям Москвы «температурную
В РФ могут на 2 процента увеличить тарифы ЖКХ
Сергей Кучеров может лишиться свободы из-за
Поклонники Светланы Лободы обсудили ролик в
Стас Пьеха год скрывает новые отношения от
От замороженных эмбрионов чаще всего рождаются
Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС
Синяк-поцелуй странной формы на ноге Ольги
Богатейшего в мире человека обвинили в отсутствии
С помощью телескопа NASA астрономы объяснили
Новенький участник «Дома-2» Тарас Петий за
В Египте на курорте акула растерзала туриста
Nokia X6 поступит в продажу в России в ближайшее
Просмотреть все новости