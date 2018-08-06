Нюша трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы

Игорь Сивов и Нюша проживают в счастливом браке уже на протяжении года, даря друг другу прекрасное настроение и самые теплые чувства. В связи с этим, певица Нюша опубликовала на своей странице в Инстаграм соответствующий снимок, где они оба позируют на фоне моря. В качестве собственного комментария к фотографии девушка указала: «Я благодарна небесам за то, что у нас есть ты». Большая часть подписчиков положительно отреагировали на такую фразу, поздравив молодую семью с первым совместным праздником.Что касается недоброжелателей, то их главным аргументом стало то, что говорить поздравлять друг друга со столь малым сроком совместной жизни является неправильным и радоваться здесь пока нечему. Однако сама певица не стала реагировать на данную критику, посчитав правильным уделить внимание в этот день своему любимому супругу. Одной из причин набега недоброжелателей является и незабытый скандал с тем, что она некрасиво поступила с Егором Кридом.