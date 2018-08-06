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Нюша трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы

Исполнительница Нюша крайне тепло и трогательно поздравила любимого супруга с годовщиной со дня их свадебной церемонии. Несмотря на такой жест, многие подписчики крайне скептически подошли к этому, начав публиковать различные критические комментарии.

Игорь Сивов и Нюша проживают в счастливом браке уже на протяжении года, даря друг другу прекрасное настроение и самые теплые чувства. В связи с этим, певица Нюша опубликовала на своей странице в Инстаграм соответствующий снимок, где они оба позируют на фоне моря. В качестве собственного комментария к фотографии девушка указала: «Я благодарна небесам за то, что у нас есть ты». Большая часть подписчиков положительно отреагировали на такую фразу, поздравив молодую семью с первым совместным праздником.

Нюша трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы


Что касается недоброжелателей, то их главным аргументом стало то, что говорить поздравлять друг друга со столь малым сроком совместной жизни является неправильным и радоваться здесь пока нечему. Однако сама певица не стала реагировать на данную критику, посчитав правильным уделить внимание в этот день своему любимому супругу. Одной из причин набега недоброжелателей является и незабытый скандал с тем, что она некрасиво поступила с Егором Кридом.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 10:59
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