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Синоптики пообещали жителям Москвы «температурную пилу»

Жителей Москвы, а также Московской области ожидают на наступившей неделе довольно резкие перепады температур.

Синоптики пообещали жителям Москвы «температурную пилу»


Представители погодного центра "Фобос" рассказали, что такое явление синоптиками называется «температурная пила». Согласно прогнозам в регионе шестого августа погода будет теплой. При этом температура воздуха достигнет плюс 28 градусов. К середине недели на территории Москвы, а также области возможно резкое похолодание. В Подмосковье 7 августа ожидается холодный атмосферный фронт. Температура днём составит максимум плюс 24 градуса. Похолодание будут сопровождать ливни, грозы, порывистый ветер. 8 августа ночью температура упадет примерно до 11 градусов. Днем воздух должен прогреться до плюс 25 градусов.

В четверг, пятницу, а также субботу ожидается похожая погода. При этом осадки маловероятны. Однако 12 августа в воскресенье погода окончательно испортится, лето пойдет постепенно на спад.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:04
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