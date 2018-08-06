Синоптики пообещали жителям Москвы «температурную пилу»

Представители погодного центра "Фобос" рассказали, что такое явление синоптиками называется «температурная пила». Согласно прогнозам в регионе шестого августа погода будет теплой. При этом температура воздуха достигнет плюс 28 градусов. К середине недели на территории Москвы, а также области возможно резкое похолодание. В Подмосковье 7 августа ожидается холодный атмосферный фронт. Температура днём составит максимум плюс 24 градуса. Похолодание будут сопровождать ливни, грозы, порывистый ветер. 8 августа ночью температура упадет примерно до 11 градусов. Днем воздух должен прогреться до плюс 25 градусов.В четверг, пятницу, а также субботу ожидается похожая погода. При этом осадки маловероятны. Однако 12 августа в воскресенье погода окончательно испортится, лето пойдет постепенно на спад.