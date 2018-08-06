Стас Пьеха год скрывает новые отношения от поклонников

Следует отметить, что Стас Пьеха в официальном браке ранее уже находился и его супругой была известная модель Наталья Горчакова. Но фанатам не удалось узнать о предстоящем торжественном мероприятии, так как молодая пара тайно зарегистрировала отношения в Испании в 2014 году. К тому моменту их сыну уже было семь месяцев. Даже самые преданные поклонники Стаса Пьехи смогли узнать о том, что сердце парня занято спустя год после свадьбы. Лишь к тому моменту популярный исполнитель перестал скрывать своего сына.Прошло несколько лет с момента расставания Пьехи со своей женой, однако совсем недавно было установлено, что официально их брак не расторгнув. Но даже при таких обстоятельствах певец все же нашел в себе силы строить новые отношения, выбрав идеальную спутницу. В настоящее время Стас Пьеха находится в отношениях с 28-летней девушкой из Киева, однако также не собирается раскрывать подробности личной жизни. Не исключено, что и новый брак будет заключен тайно и о нем можно будет узнать лишь спустя год.