Новенький участник «Дома-2» Тарас Петий за периметром занимался махинациями с недвижимостью

Стоит отметить, что поклонники проекта давно уже перестали надеяться на то, что кастинг-служба «Дома-2» начнет отбирать для телешоу адекватных молодых людей, но последний приход заставил их ненадолго изменить свое мнение.Так, несколько дней назад на Лобное место пожаловал Тарас Петий из Санкт-Петербурга. Он не только блеснул умом, умением красиво говорить и привлекательной внешностью, но и смог дать отпор Владу Кадони, а на это не решаются даже некоторые старички.В итоге новенький участник не только покорил всю женскую спальню, но и зрителей, уставших наблюдать за однотипными, неинтересными жителями Поляны.Однако эйфория от прихода длилась не долго, так как в одном из околодомовских сообществ появилась информация, что Тарас является участником группы мошенников. Вместе со своими подельниками он уговаривал людей играть на Форексе, убеждая их брать кредиты под залог недвижимости и других материальных ценностей, а затем лишал всего этого.К слову, сам Петий во время прихода заявил, что он певец и модель, но в реестре юридических лиц парень числится индивидуальным предпринимателем, а его сфера деятельности напрямую связана с продажей недвижимости.