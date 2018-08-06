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Новенький участник «Дома-2» Тарас Петий за периметром занимался махинациями с недвижимостью

Несколько дней назад в эфире реалити-шоу «Дом-2» зрителям показали приход новеньких участников, среди которых был Тарас Петий. Парень произвел на фанатов телестройки очень хорошее впечатление, однако оказался мошенником, ведь за периметром занимался махинациями с недвижимостью.

Стоит отметить, что поклонники проекта давно уже перестали надеяться на то, что кастинг-служба «Дома-2» начнет отбирать для телешоу адекватных молодых людей, но последний приход заставил их ненадолго изменить свое мнение.

Новенький участник «Дома-2» Тарас Петий за периметром занимался махинациями с недвижимостью


Так, несколько дней назад на Лобное место пожаловал Тарас Петий из Санкт-Петербурга. Он не только блеснул умом, умением красиво говорить и привлекательной внешностью, но и смог дать отпор Владу Кадони, а на это не решаются даже некоторые старички.

В итоге новенький участник не только покорил всю женскую спальню, но и зрителей, уставших наблюдать за однотипными, неинтересными жителями Поляны.

Однако эйфория от прихода длилась не долго, так как в одном из околодомовских сообществ появилась информация, что Тарас является участником группы мошенников. Вместе со своими подельниками он уговаривал людей играть на Форексе, убеждая их брать кредиты под залог недвижимости и других материальных ценностей, а затем лишал всего этого.

К слову, сам Петий во время прихода заявил, что он певец и модель, но в реестре юридических лиц парень числится индивидуальным предпринимателем, а его сфера деятельности напрямую связана с продажей недвижимости.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 08:57
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