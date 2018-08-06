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С помощью телескопа NASA астрономы объяснили образование загадочной сверхновой звезды

Американскими астрономами Университета Аризоны, совместно с коллегами из Института исследований космоса выяснено, как звезда Эта Киля смогла пережить серии вспышек в 1837-1856 году, при которых выделена энергия, равная образованию сверхновой. В исследованиях использован космический телескоп NASA, сообщает пресс-релиз Phys.org.

Удалена Эта Киля от Земли на 7,5 тысячи световых. Это переменная двойная звезд, один компонент которой представлен ярким голубым гипергигантом массой в 150-250 солнечных. В будущем он станет мощной сверхновой, так как неустойчив и периодически теряет часть своей массы.

С помощью телескопа NASA астрономы объяснили образование загадочной сверхновой звезды


Учеными проанализировано световое эхо, образовавшееся от «Великой вспышки» Эта Киля. Феномен можно наблюдать, когда свет отражается от других объектов, а к наблюдателю прибывает с запаздыванием. Как оказалось, выброс вещества в 20 раз превысил ожидаемый показатель, что соответствует вспышке сверхновой, а не сильному звездному ветру.

Ученые сообщили, увеличенный блеск Эты Киля сформирован после уничтожения третьей звезды, из системы выброшена в космос масса, равная 10 солнечных. В результате столкновения двух звезд и произошла «Великая вспышка».

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:00
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