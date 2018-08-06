«АвтоВАЗ» выпустил последний экземпляр популярной модели LADA Prior

Из фото видно, что последний седан версии LADA Priora украшен цветными воздушными шарами. При этом на капоте размещается плакат, на котором значится надпись «Последний!». Стоит напомнить, что данное транспортное средство выпустили 18 июля на территории Тольятти. Но снимок транспортного средства в сеть попал только сегодня. Компания «АвтоВАЗ» 16 июля текущего год официально подтвердила, что модель LADA Priora снимается с производства. Данное решение приняли вследствие увеличивающегося интереса к более «молодым» версиям LADA.Модель LADA Priora на конвейер встала в 2007 году. Версия выпускалась в 3 типах кузова, а именно универсал, седан, хэтчбек. LADA Priora возглавляла ТОПы самых продаваемых версий на отечественном авторынке в 2009 году и 2012 году. В России за все время реализовали свыше 846 тыс авто LADA Priora.