Во Владивосток отдохнувшие в Турции туристы привезли смертельную корь

Двое путешественников успели заразить корью еще двоих. Среди заболевших есть дети. По словам специалистов, заражение произошло во время бытовых контактов, причем заразившиеся дети не были вакцинированы против кори.Сейчас местные медики наблюдают у взрослых заболевших неизвестный до сих пор прививочный противокоревой анамнез.Сотрудники краевого Роспотребнадзора в целях предотвратить возможное дальнейшее распространение заболевания, проводят среди населения Приморского края профилактические мероприятия: уже осмотрено 1420 соотечественников, из которых вакцинировали 483 человека.Специалисты отмечают, что корь среди прочих инфекционных заболеваний стоит на особом счету. Узнать ее можно по высокой температуре, сыпи, боли в горле, кашле и общей интоксикации. Известны случаи летального исхода болезни: ежегодно фиксируются около 150 000 смертей в мире. В основном, вирус поражает детей младше 10 лет.За бесплатными прививками против кори жителей Владивостока приглашают в государственные медучреждения.