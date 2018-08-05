Путешественник во времени не оставил американцам шансов на выборы президента в будещем

Ной подчеркнул, что Дональд Трамп у власти останется довольно продолжительное время. При этом государство в 2030 году без проведения выборов возглавит женщина Йоланда Рене Кинг, которая якобы является внучкой Мартина Лютера Кинга-младшего. По словам предсказателя, ей на тот момент исполнится 21 год. Согласно словам путешественника из будущего, эта особа займет в 2028 году пост вице-президента. Через два года она станет уже лидером США. Пока неизвестно, означает ли это, то, что пост вице-президента девушка займет в девятнадцать лет.Ной также сообщил, что власти США в 2028 году сделают публичное заявление относительно реального существования пришельцев.