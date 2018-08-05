Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили тюменку вылезать из собственной машины через багажник
Жительница Тюмени пожаловалась на не профессиональные действия одного из водителей «Яндекс. Такси». Накануне, таксист умудрился таким образом припарковать свою машину, что заблокировал сторону водительской двери ее автомобиля. Данная безвыходная ситуация заставила девушку вылезать из авто через багажник.
Как написала тюменка в соцсети, она очень благодарна сотруднику «Яндекс. Такси» за оригинальную утреннюю разминку. Женщина заявила, что хотела бы пообщаться с таксистом по телефону. Мнения некоторых пользователей Сети однозначны, работнику «Яндекс. Такси» необходимо придумать какое-нибудь наказание.
Так же, горожане отметили в комментариях про неоднократные случаи хамского поведения среди водителей упомянутой службы такси. Есть и предположения пользователей, что женщина могла сама спровоцировать таксиста на подобные действия. А некоторые даже попросили видеозапись всего процесса по данной ситуации.
Как написала тюменка в соцсети, она очень благодарна сотруднику «Яндекс. Такси» за оригинальную утреннюю разминку. Женщина заявила, что хотела бы пообщаться с таксистом по телефону. Мнения некоторых пользователей Сети однозначны, работнику «Яндекс. Такси» необходимо придумать какое-нибудь наказание.
Так же, горожане отметили в комментариях про неоднократные случаи хамского поведения среди водителей упомянутой службы такси. Есть и предположения пользователей, что женщина могла сама спровоцировать таксиста на подобные действия. А некоторые даже попросили видеозапись всего процесса по данной ситуации.
Общество
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 14:19