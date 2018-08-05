Действия водителя «Яндекс. Такси» заставили тюменку вылезать из собственной машины через багажник

Как написала тюменка в соцсети, она очень благодарна сотруднику «Яндекс. Такси» за оригинальную утреннюю разминку. Женщина заявила, что хотела бы пообщаться с таксистом по телефону. Мнения некоторых пользователей Сети однозначны, работнику «Яндекс. Такси» необходимо придумать какое-нибудь наказание.Так же, горожане отметили в комментариях про неоднократные случаи хамского поведения среди водителей упомянутой службы такси. Есть и предположения пользователей, что женщина могла сама спровоцировать таксиста на подобные действия. А некоторые даже попросили видеозапись всего процесса по данной ситуации.