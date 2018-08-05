Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали за «модные» наряды

Филипп Киркоров выложил в своем микроблоге очередную публикацию, на которой, прикрывшись витиеватыми узорами и сердцами, поп-король запечатлен в наряде от Dolce & Gabbana, чем немало рассмешил поклонников. Вместе с певцом изображены две девушки, которые также были «на стиле». В одной из них фанаты узнали Яну Рудковскую. Продюсер одела для прогулки шёлковый халат и босоножки, тогда как другая дама выбрала пальто и сапоги от Versace.Публикация в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Подписчики раскритиковали своих кумиров и пристыдили их за то, что они готовы выряжаться клоунами, только бы на них обратили какое-либо внимание.