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Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали за «модные» наряды

Филипп Киркоров опубликовал в Instagram новое фото вместе с Яной Рудковской, сразу вызвавшее бурную реакцию у поклонников. Они раскритиковали звезд за за «модные» наряды, написав много негативных комментариев.

Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали за «модные» наряды


Филипп Киркоров выложил в своем микроблоге очередную публикацию, на которой, прикрывшись витиеватыми узорами и сердцами, поп-король запечатлен в наряде от Dolce & Gabbana, чем немало рассмешил поклонников. Вместе с певцом изображены две девушки, которые также были «на стиле». В одной из них фанаты узнали Яну Рудковскую. Продюсер одела для прогулки шёлковый халат и босоножки, тогда как другая дама выбрала пальто и сапоги от Versace.

Яну Рудковскую и Филиппа Киркорова раскритиковали за «модные» наряды


Публикация в течение двенадцати часов сумела собрать свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится» и более 600 комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Подписчики раскритиковали своих кумиров и пристыдили их за то, что они готовы выряжаться клоунами, только бы на них обратили какое-либо внимание.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:14
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