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Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое вымирание акул

Ученые сделали вывод, что 66 000 000 лет назад причиной массового вымирания акул стал астероид-убийца динозавров. До трагедии на протяжении мелового периода акулы являлись в океане доминирующей группой животных.

Астероид-убийца динозавров спровоцировал массовое вымирание акул


Многие акулы питались морскими моллюсками, рептилиями, которые имели также большие размеры. Однако метеорит спровоцировал массовое их вымирание. Вследствие этого морские хищники лишились попросту еды. Палеонтологи заявляют, что акулий скелет преимущественно состоит из хряща. В свою очередь это сильно замедляет для исследователей изучение древних акул. Между тем ситуацию спасают зубы этих животных. Челюсти доастероидных акул были сравнены с челюстями так называемых послеастероидных акул. Было выяснено, что форма, а также количество зубов меняется.

Часть морских рептилий после астероида заменили большие млекопитающие. При этом часть являлась очень из них костистой, чтобы акулы могли пропитаться. Имеется мнение, что тогда вымерло около 34 процентов всех типов подводных хищников. Вместе с этим большинство из выживших видов не дожили до наших дней, потому что в процессе эволюции они для выживания превратились в обычных рыб.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:03
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