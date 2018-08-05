GM выпустил перелицованный современный кроссовер Baojun 530 под брендом Wuling

Бюджетная семиместная версия авто будет реализовываться в текущем году с именем Wuling SUV. Авто отличается логотипами. В остальном новый Wuling SUV повторяет полностью дизайн «донора». Машина, предназначенная для индонезийского авторынка, получит бензиновый полуторалитровый турбомотор на 150 л.с. Он может работать вместе с пятискоростной МКПП либо пятискоростным «роботом» iAMT. Для кроссовера не предусматриваются полноприводные версии. Модель по габаритам сопоставима с Volkswagen Tiguan. Длина машины - 4 655 мм, высота - 1 760 мм, ширина - 1 835 мм. Размер колёсной базы составляет 2 750 мм. Baojun 530 в КНР лидирует по продажам непосредственно в сегменте трёхрядных SUV. Авто находится среди кроссоверов на седьмой позиции по популярности.Продажи Wuling SUV в Индонезии должны начаться до конца текущего года. Расценки будут объявлены ближе к запуску реализаций. Baojun 530 реализуют в КНР по цене 79 900 - 119 800 юаней.