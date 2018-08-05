Ученые: Отсутствие физической активности может привести к сахарному диабету
Ученые заявили, что тем, кто избегает любые физические нагрузки, грозит сахарный диабет. По словам исследователей, полениться достаточно всего две недели.
Канадские ученые из Университета Макмастер заявили, что отсутствие физических нагрузок может привести к сахарному диабету у людей, которые склонны к этому заболеванию. Ключевым фактором, приводящим к появлению болезни, является лень.
Специалист Крис Макглори утверждает, что двухнедельные исследования, проведенные на пациентах, подтвердили возникновение первых симптомов сахарного диабета у людей, проведших пассивно этот период. По возвращению к активной жизни, признаки болезни исчезали. В процессе эксперимента его участники сократили шаги до 1000 в день, что для здорового человека очень мало.
Специалисты наблюдали за уровнем сахара в крови испытуемых в ходе всего эксперимента. В результате исследовательской работы, ученые пришли к выводу, что пациенты в возрасте во время болезни, при которой сокращается физическая активность, могут заболеть диабетом второго типа.
Канадские ученые из Университета Макмастер заявили, что отсутствие физических нагрузок может привести к сахарному диабету у людей, которые склонны к этому заболеванию. Ключевым фактором, приводящим к появлению болезни, является лень.
Специалист Крис Макглори утверждает, что двухнедельные исследования, проведенные на пациентах, подтвердили возникновение первых симптомов сахарного диабета у людей, проведших пассивно этот период. По возвращению к активной жизни, признаки болезни исчезали. В процессе эксперимента его участники сократили шаги до 1000 в день, что для здорового человека очень мало.
Специалисты наблюдали за уровнем сахара в крови испытуемых в ходе всего эксперимента. В результате исследовательской работы, ученые пришли к выводу, что пациенты в возрасте во время болезни, при которой сокращается физическая активность, могут заболеть диабетом второго типа.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:28