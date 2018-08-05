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Ученые: Отсутствие физической активности может привести к сахарному диабету

Ученые заявили, что тем, кто избегает любые физические нагрузки, грозит сахарный диабет. По словам исследователей, полениться достаточно всего две недели.

Ученые: Отсутствие физической активности может привести к сахарному диабету


Канадские ученые из Университета Макмастер заявили, что отсутствие физических нагрузок может привести к сахарному диабету у людей, которые склонны к этому заболеванию. Ключевым фактором, приводящим к появлению болезни, является лень.

Специалист Крис Макглори утверждает, что двухнедельные исследования, проведенные на пациентах, подтвердили возникновение первых симптомов сахарного диабета у людей, проведших пассивно этот период. По возвращению к активной жизни, признаки болезни исчезали. В процессе эксперимента его участники сократили шаги до 1000 в день, что для здорового человека очень мало.

Специалисты наблюдали за уровнем сахара в крови испытуемых в ходе всего эксперимента. В результате исследовательской работы, ученые пришли к выводу, что пациенты в возрасте во время болезни, при которой сокращается физическая активность, могут заболеть диабетом второго типа.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:28
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