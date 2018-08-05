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В Швейцарии разбились два легкомоторных воздушных судна

В Швейцарии за одни сутки в горах разбились два легкомоторных воздушных судна. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека – муж, жена, а также двое детей. Сообщение об этом поступило от местного телеграфного агентства ATS со ссылкой на правоохранительные органы.

В Швейцарии разбились два легкомоторных воздушных судна


В субботу вечером разбилось второе за одни сутки легкомоторное судно на склоне горы Пиц Сегнас. Причины, приведшие к крушению воздушного транспорта, пока не известны.

Ранее сообщалось о первом крушении, которое произошло утром того же дня неподалеку Хергисвиля. Самолет рухнул у подножия горы Пилатус близ поместья «Сенар», где в свое время жил русский композитор Сергей Рахманинов.

По данным спасательной команды, самолет полностью сгорел, есть погибшие. Ими оказалась семья из четырех человек: двое супругов и два ребенка. Причины аварии выясняют.

 
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Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:30
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