В Швейцарии разбились два легкомоторных воздушных судна

В субботу вечером разбилось второе за одни сутки легкомоторное судно на склоне горы Пиц Сегнас. Причины, приведшие к крушению воздушного транспорта, пока не известны.Ранее сообщалось о первом крушении, которое произошло утром того же дня неподалеку Хергисвиля. Самолет рухнул у подножия горы Пилатус близ поместья «Сенар», где в свое время жил русский композитор Сергей Рахманинов.По данным спасательной команды, самолет полностью сгорел, есть погибшие. Ими оказалась семья из четырех человек: двое супругов и два ребенка. Причины аварии выясняют.