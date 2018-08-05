На TechCrunch показали скриншоты сервиса знакомств Facebook Dating
Представители компании Facebook работают над созданием сервиса знакомств Dating. На TechCrunch было продемонстрировано скриншоты интерфейса платформы. Также стало известно, что ее разработчики не будут делать в виде отдельного приложения, а просто встроят систему в социальную сеть Facebook.
На данный момент Dating не предоставляется публике, и его могут тестировать только разработчики. Таким образом, платформа была изучена специалистом Джейн Манчун. Она создала скриншоты интерфейса и проверила работоспособность системы. По ее словам, Dating отлично подойдет для тех, кто хочет серьезных отношений.
Помимо этого было сказано, что страница пользователя в этом сервисе знакомств будет доступна только тем юзерам, которые тоже зарегистрировались в системе. Кроме этого разработчики предусмотрели функцию настройки приватности аккаунта, чтобы человек мог настроить необходимый уровень доступа других лиц к информации на его странице. Алгоритм будет подбирать нужных людей путем использования информации с главной страницы.
На данный момент Dating не предоставляется публике, и его могут тестировать только разработчики. Таким образом, платформа была изучена специалистом Джейн Манчун. Она создала скриншоты интерфейса и проверила работоспособность системы. По ее словам, Dating отлично подойдет для тех, кто хочет серьезных отношений.
Помимо этого было сказано, что страница пользователя в этом сервисе знакомств будет доступна только тем юзерам, которые тоже зарегистрировались в системе. Кроме этого разработчики предусмотрели функцию настройки приватности аккаунта, чтобы человек мог настроить необходимый уровень доступа других лиц к информации на его странице. Алгоритм будет подбирать нужных людей путем использования информации с главной страницы.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 01:30