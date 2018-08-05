На TechCrunch показали скриншоты сервиса знакомств Facebook Dating

На данный момент Dating не предоставляется публике, и его могут тестировать только разработчики. Таким образом, платформа была изучена специалистом Джейн Манчун. Она создала скриншоты интерфейса и проверила работоспособность системы. По ее словам, Dating отлично подойдет для тех, кто хочет серьезных отношений.Помимо этого было сказано, что страница пользователя в этом сервисе знакомств будет доступна только тем юзерам, которые тоже зарегистрировались в системе. Кроме этого разработчики предусмотрели функцию настройки приватности аккаунта, чтобы человек мог настроить необходимый уровень доступа других лиц к информации на его странице. Алгоритм будет подбирать нужных людей путем использования информации с главной страницы.