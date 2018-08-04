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Планшет Microsoft Surface Go плохо поддается ремонту

Представители iFixit провели исследование, в рамках которого они изучали пригодность планшета Microsoft Surface Go к восстановлению после поломки. Было установлено, что девайс довольно плохо поддается ремонту.

Планшет Microsoft Surface Go плохо поддается ремонту


Стоит отметить, что планшетный компьютер Microsoft Surface Go появился на рынке совсем недавно. Таким образом, эксперты начали изучать новинку во всем, поэтому было проведено изучение ремонтопригодности девайса.

Сообщается, что дисплей крепится клеем, поэтому смесь нужно разогревать, а для снятия экрана придется воспользоваться присосками. Кроме этого есть проблемы в смене батареи, которая в Surface Go разделена на две секции. В целом авторы дали устройству низкие оценки из-за высокой вероятности повреждения экрана при замене и сложности замены других компонентов планшета.

Стоит отметить, что Microsoft Surface Go оснастили 10-дюймовой матрицей и процессором Intel Pentium Gold 4415Y. К нему прилагается еще 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:15
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