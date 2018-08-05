Хал-Сафлиени: Мальтийский храм смерти 6000 лет назад создавали пришельцы с Сириуса для защиты от ядерной войны

Все началось в 19 веке, когда строители стали возводить дома для рабочих города Паола, основанного гроссмейстером ордена. Они прокладывали канализацию и заметили пустоту в недрах земли, став использовать ценную находку для сброса мусора. Новость стал известна священнику, который сразу добился запрета на использование исторического подземелья для свалки. Вот так отец Эммануил спас уникальное сооружение и сам начал исследовать его содержимое.Он кроме многочисленных останков людей нашел на стенах узоры, сделанные охрой, а после смерти человека изучением подземного чуда занялся ученый Теми Заммит. Он предположил, что оно было храмом, где находился оракул Мальты, к которому хотели попасть паломники со средиземноморских стран. В древности люди делали много гротов для погребения умерших, но это святилище не было построено христианами. Оно имеет три уровня, самый старый из которых был сделан 5500 лет назад и намного старше египетских пирамид.Кроме того, археологи нашли в нем части керамики, показавшей, что такой посудой пользовались жители этой территории 7000 лет назад. После открытия 34 помещений в конце 40-х годов ученые смогли попасть на нижний уровень святилища. Они были в шоке, заметив там останки 30000 лежащих на боку людей, рядом с которыми находилась статуя Праматери. Средний уровень тоже удивил специалистов овальной нишей, разносящей эхо от звука по всем уголкам храма, но это касается только мужских голосов.Голоса женщин и детей не слышали лица, стоящие с ними рядом, после чего итальянские коллеги решили провести эксперименты. Оказалось, что обряды проводили представители сильного пола, а частота 110 Гц сильно воздействовала на психику паломников, вызывая у них изменение сознания и видения во время обрядов.Все внутренние помещения соединены между собой запутанным лабиринтом, в котором можно было бесследно исчезнуть. Несколько смельчаков нашли под погребальной нишей узкий лаз, но больше их никто не видел. Британка, занимающая научной деятельностью, смогла уговорить гида пройти через это опасное место.Она вместе с друзьями оказалась на краю обрыва, а внизу виднелось темное ущелье, но с другой стороны люди увидели тоннель, из которого вылезли загадочные волосатые существа. Они стали пытаться погасить огонь и бросали в него комки влажной субстанции. Испуганные свидетели события поспешили вернуться назад, вот только гид хорошо знал, кто мог скрываться внутри прохода, но предпочел не говорить о таких вещах иностранцам.Потом группа школьников вместе с взрослыми наставниками тоже решила повторить этот маршрут, но она бесследно исчезла. Спасатели нашли перерезанную веревку, а жители долго слышали крики пострадавших особ и странные звуки, доносящиеся из-под земли, но никто не мог точно найти место, где происходило это событие, а проход внезапно закрылся после небольшого обвала.Эксперты считают, что внеземные гости могли построить конструкцию в древности, а останки людей напоминают потомкам, что тогда была страшная война. В глубоком ущелье могли храниться запасы воды, а ниша оракула передавала сообщения всем выжившим обитателям подземного бункера.