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Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках внеземных форм жизни

Люди привыкли ассоциировать внешний вид пришельцев с героями фильмов, так как они имеют иную форму тела без физической оболочки. Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках внеземных форм жизни за пределами Млечного пути.

Они отметили, что гуманоиды в далеких галактиках не зависят от светила, так что не стоит концентрировать внимание на ближайших звездах. Раньше такими вопросами занимались астрономы, что также относится к биологам и химикам. Сейчас специалисты решили расширить границы, связанные с пониманием внеземной жизни.

Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках внеземных форм жизни


Не стоит заниматься поисками клеток, из которых состоит организм, потому что Вселенная имеет множество иных форм и явлений. Развитые пришельцы во время наблюдений за человечеством замечают, что города имеют функционирующие системы, образующие единое целое. Такой подход к вопросу может привести экспертов к новым открытиям.

 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:42
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