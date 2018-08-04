Физики-теоретики могут помочь ученым в поисках внеземных форм жизни

Они отметили, что гуманоиды в далеких галактиках не зависят от светила, так что не стоит концентрировать внимание на ближайших звездах. Раньше такими вопросами занимались астрономы, что также относится к биологам и химикам. Сейчас специалисты решили расширить границы, связанные с пониманием внеземной жизни.Не стоит заниматься поисками клеток, из которых состоит организм, потому что Вселенная имеет множество иных форм и явлений. Развитые пришельцы во время наблюдений за человечеством замечают, что города имеют функционирующие системы, образующие единое целое. Такой подход к вопросу может привести экспертов к новым открытиям.