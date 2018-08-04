Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут выпустить только для китайского рынка
Появилась информация о том, что в скором времени компания Apple проведет официальную презентацию своего нового смартфона iPhone 9. Аппарат, наделенный опцией поддержки сразу двух SIM-карт, должен предстать перед публикой этой осенью. Однако по последним данным, новинка может появиться только на китайском рынке.
Это довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что купертиновцы постоянно выходили на глобальный рынок и не ограничивались лишь одним регионом. С чем может быть связано такое решение, пока непонятно.
Кроме этого стоит отметить, что будущий iPhone 9 получит новый скоростной модуль LTE для быстрого доступа к сети Интернет. Всего в продаже должно появиться шесть цветовых решений – белый, синий, серый, желтый, черный и оранжевый.
Что касается ориентировочной стоимости «яблочного» смартфона, то она может оказаться на уровне 650 долларов.
Это довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что купертиновцы постоянно выходили на глобальный рынок и не ограничивались лишь одним регионом. С чем может быть связано такое решение, пока непонятно.
Кроме этого стоит отметить, что будущий iPhone 9 получит новый скоростной модуль LTE для быстрого доступа к сети Интернет. Всего в продаже должно появиться шесть цветовых решений – белый, синий, серый, желтый, черный и оранжевый.
Что касается ориентировочной стоимости «яблочного» смартфона, то она может оказаться на уровне 650 долларов.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 21:15