Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут выпустить только для китайского рынка

Это довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что купертиновцы постоянно выходили на глобальный рынок и не ограничивались лишь одним регионом. С чем может быть связано такое решение, пока непонятно.Кроме этого стоит отметить, что будущий iPhone 9 получит новый скоростной модуль LTE для быстрого доступа к сети Интернет. Всего в продаже должно появиться шесть цветовых решений – белый, синий, серый, желтый, черный и оранжевый.Что касается ориентировочной стоимости «яблочного» смартфона, то она может оказаться на уровне 650 долларов.