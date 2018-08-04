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Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут выпустить только для китайского рынка

Появилась информация о том, что в скором времени компания Apple проведет официальную презентацию своего нового смартфона iPhone 9. Аппарат, наделенный опцией поддержки сразу двух SIM-карт, должен предстать перед публикой этой осенью. Однако по последним данным, новинка может появиться только на китайском рынке.

Новый iPhone 9 с двумя SIM-картами могут выпустить только для китайского рынка


Это довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что купертиновцы постоянно выходили на глобальный рынок и не ограничивались лишь одним регионом. С чем может быть связано такое решение, пока непонятно.

Кроме этого стоит отметить, что будущий iPhone 9 получит новый скоростной модуль LTE для быстрого доступа к сети Интернет. Всего в продаже должно появиться шесть цветовых решений – белый, синий, серый, желтый, черный и оранжевый.

Что касается ориентировочной стоимости «яблочного» смартфона, то она может оказаться на уровне 650 долларов.

 
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Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 21:15
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