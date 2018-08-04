Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри проекта «Всё, кроме необычного»

Ольга Серябкина рассказала, что с миром иллюзий и фокусов до участия в телепроекте она близко не соприкасалась. Полное незнание этой темы отчасти певице помогло, так как она могла судить непредвзято и спокойно. В отличие от профессиональных коллег по жюри Ольге Серябкиной было всё в проекте познавательно и интересно.Однако поклонники солистки группы SEREBRO усомнились в том, что комика Азамата Мусагалиева можно считать знатоком жанра. Фанатам Ольги Серябкиной понравился тот образ, который певица выбрала для участия в жюри проекта «Все, кроме обычного». Многие подчеркнули, что смена деятельности обогащает новыми знаниями и иногда идёт на пользу.