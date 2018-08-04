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Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри проекта «Всё, кроме необычного»

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выступила членом жюри в телешоу «Всё, кроме обычного», назвав проект «условным волшебством». По словам певицы этот опыт стал для неё необычным и по-настоящему интересным.

Ольга Серябкина рассказала об участии в жюри проекта «Всё, кроме необычного»


Ольга Серябкина рассказала, что с миром иллюзий и фокусов до участия в телепроекте она близко не соприкасалась. Полное незнание этой темы отчасти певице помогло, так как она могла судить непредвзято и спокойно. В отличие от профессиональных коллег по жюри Ольге Серябкиной было всё в проекте познавательно и интересно.

Однако поклонники солистки группы SEREBRO усомнились в том, что комика Азамата Мусагалиева можно считать знатоком жанра. Фанатам Ольги Серябкиной понравился тот образ, который певица выбрала для участия в жюри проекта «Все, кроме обычного». Многие подчеркнули, что смена деятельности обогащает новыми знаниями и иногда идёт на пользу.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:45
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