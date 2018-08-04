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В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей

В полицию Москвы 3 августа обратился за помощью мужчина. Согласно словам потерпевшего, на него было совершено нападение. Грабитель ударил его по голове, а затем завладел рюкзаком, в котором, на тот момент было более 3 млн рублей.

В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей


Главк Москвы сообщает о случае кражи рюкзака, который использовался для транспортировки особо крупной суммы денег. 3 августа в милицию поступил звонок от бригады скорой помощи. Медики оказывали помощь мужчине, когда стало известно о криминальной составляющей этого дела.

Прибывшие к месту происшествия оперативники выяснили, что было совершено нападение на 25-летнего мужчину. Согласно показаниям потерпевшего, у него при себе был рюкзак, с наличными средствами в размере 3 млн 200 тыс. рублей. Грабитель несколько раз его ударил, а затем забрал рюкзак. Медики диагностировали у мужчины ушибы мягких тканей лица. Ведётся следствие.

 
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Происшествия
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:08
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