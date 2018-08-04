В Москве грабитель украл рюкзак с 3 млн рублей

Главк Москвы сообщает о случае кражи рюкзака, который использовался для транспортировки особо крупной суммы денег. 3 августа в милицию поступил звонок от бригады скорой помощи. Медики оказывали помощь мужчине, когда стало известно о криминальной составляющей этого дела.Прибывшие к месту происшествия оперативники выяснили, что было совершено нападение на 25-летнего мужчину. Согласно показаниям потерпевшего, у него при себе был рюкзак, с наличными средствами в размере 3 млн 200 тыс. рублей. Грабитель несколько раз его ударил, а затем забрал рюкзак. Медики диагностировали у мужчины ушибы мягких тканей лица. Ведётся следствие.