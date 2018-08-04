Пользователи Сети шокированы провокационным клипом Билана о пьяной свадьбе

Дима Билан принял эстафету от Филиппа Киркорова и Тимати. Певец выпустил провокационный клип, в котором снялись известные фигуры шоу-бизнеса. Видео показывает типичную русскую пьяную свадьбу в провинции со всей присущей ей атрибутикой: выкупом невесты, конкурсами и встречей рассвета. В ролике можно увидеть Лолиту, братьев Запашных с тигром и Настю Ивлееву.Пользователи Сети не ожидали от Димы Билана такой провокации. Многим понравился весёлый клип, кое-кто узнал в нём себя и своих родственников. Однако нашлись и те, кто были шокированы тем, что всеми любимый певец изобразил соотечественников в таком неприглядном свете. За одни сутки видео набрало более миллиона просмотров и стало самым просматриваемым в Youtube.