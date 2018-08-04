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Пользователи Сети шокированы провокационным клипом Билана о пьяной свадьбе

Дима Билан порадовал своих поклонников новым клипом на песню "Пьяная любовь". Видеоролик, показывающий типичную русскую свадьбу, смог набрать за одни сутки более миллиона просмотров. Пользователи Сети не ожидали от своего любимчика столь провокационного клипа.

Пользователи Сети шокированы провокационным клипом Билана о пьяной свадьбе


Дима Билан принял эстафету от Филиппа Киркорова и Тимати. Певец выпустил провокационный клип, в котором снялись известные фигуры шоу-бизнеса. Видео показывает типичную русскую пьяную свадьбу в провинции со всей присущей ей атрибутикой: выкупом невесты, конкурсами и встречей рассвета. В ролике можно увидеть Лолиту, братьев Запашных с тигром и Настю Ивлееву.



Пользователи Сети не ожидали от Димы Билана такой провокации. Многим понравился весёлый клип, кое-кто узнал в нём себя и своих родственников. Однако нашлись и те, кто были шокированы тем, что всеми любимый певец изобразил соотечественников в таком неприглядном свете. За одни сутки видео набрало более миллиона просмотров и стало самым просматриваемым в Youtube.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 15:54
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