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Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони, который вывел её на чистую воду

Участница «Дома-2» Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони. Телеведущий вывел её на чистую воду, чем вызвал приступ настоящей истерии.

Инцидент случился 28 июля, а зрители скандальной телестройки смогут увидеть его полностью 4 августа.

Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони, который вывел её на чистую воду

Дарье Друзьяк не слишком везет на проекте. Она постоянно попадает в переделки, получая травмы различной степени тяжести. На днях девушка снова оказалась в эпицентре потасовки. И хотя все произошло совершенно случайно, для участницы это было не менее обидно.

Дарья принялась усердно жаловаться своим поклонникам, как ей тяжело приходится, как болят поврежденные стеклом руки и ноги. Мол, она сама себе «зализывает раны» и вообще страдает. Очень-очень страдает.

И тут вдруг оказалось, что все совсем не так. Острый на язык Влад Кадони не стал скрывать от зрителей, как бойко бегает и прыгает эта «раненая птица», если на нее не смотрит камера. И только под прицелом объектива Даша вдруг снова становиться больной и немощной. Просто чудо какое-то!

Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони, который вывел её на чистую воду

Услышав про себя такое, Дарья Друзьяк буквально взбеленилась. На вскочила со своего места и стала орать на Кадони, не утруждая себя выбором цензурных выражений. Она даже стала угрожать, что после подобной клеветы вправе покинуть проект.

Дарья Друзьяк кричала матом на Влада Кадони, который вывел её на чистую воду


Но зрители усомнились, что эта особа так легко уйдет из «Дома-2».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:34
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