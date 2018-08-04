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Российский специалист назвал места, где потенциально может начаться Третья мировая война

Доктор военных наук Константин Сивков поделился мнением касательно того, в каких регионах имеется наибольшая вероятность Третьей мировой войны. Он утверждает, что наибольшая опасность присутствует в тех местах, где есть региональные противоречия.

Российский специалист назвал места, где потенциально может начаться Третья мировая война


Сивков сказал, что поменять военную ситуацию может появление курдского государства, при этом некоторые части Ирака и Сирии будут проигнорированы. Таким образом, это приведет к военному конфликту. Также считается, что огромную опасность в себе таит проблема отношений США с Ираном. Здесь большую роль играет возобновление ракетно-ядерной программы Ирана и его война одной из стран Персидского залива. Тогда конфликта между НАТО и Ираном не избежать.

Кроме этого напряженными кажутся отношения латиноамериканских стран с США. Они хотят избавиться от влияния северных соседей, поэтому это вызывает постоянные проблемы. Сивков напомнил о проблемах в вопросе Корейского полуострова, где за территорию борются Китай и Япония.

 
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Политика
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 14:53
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