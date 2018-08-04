Российский специалист назвал места, где потенциально может начаться Третья мировая война

Сивков сказал, что поменять военную ситуацию может появление курдского государства, при этом некоторые части Ирака и Сирии будут проигнорированы. Таким образом, это приведет к военному конфликту. Также считается, что огромную опасность в себе таит проблема отношений США с Ираном. Здесь большую роль играет возобновление ракетно-ядерной программы Ирана и его война одной из стран Персидского залива. Тогда конфликта между НАТО и Ираном не избежать.Кроме этого напряженными кажутся отношения латиноамериканских стран с США. Они хотят избавиться от влияния северных соседей, поэтому это вызывает постоянные проблемы. Сивков напомнил о проблемах в вопросе Корейского полуострова, где за территорию борются Китай и Япония.