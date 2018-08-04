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Дочь Стива Джобса рассказала об отношениях с отцом

В журнале Vanity Fair был опубликован отрывок из мемуаров дочери Стива Джобса – сооснователя компании Apple. Автор детально описала отношения со своим отцом, который долгое время не признавал дочь.

Дочь Стива Джобса рассказала об отношениях с отцом


Лиза Бреннан-Джобс в своих мемуарах написала, что в течение 2-х лет после её рождения отец не принимал участие в воспитании дочери. После того как генетическая экспертиза установила, что Лиза дочь Стива Джобса, он стал раз в месяц видеться с ней.

Дальнейшие отношения Стива Джобса с дочерью складывались тяжело. Джобс долгое время не признавался, что он назвал в честь дочери ПК Lisa, об этом стало известно спустя несколько лет. Также Лиза Бреннан-Джобс не может забыть историю, когда она навещала больного отца, побрызгавшись спреем с ароматом роз, а он ей сказал, что она пахнет как туалет.

В своих мемуарах писательница отмечает, что для своего отца она была неким разрушителем в момент его взлёта. Однако Лиза испытывала к Стиву Джобсу совершенно иные чувства.

 
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Культура
Добавил: Алина Сегодня, 14:52
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