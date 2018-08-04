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Компания Tele2 предлагает мобильный интернет-пакет за 10 рублей в месяц

Руководство оператора Tele2 приняло решение разработать интернет-тариф для мобильных устройств, стоимость которого составит 10 рублей в месяц. Данный тариф отлично подойдет для людей, которым не нужен большой объем трафика.

Компания Tele2 предлагает мобильный интернет-пакет за 10 рублей в месяц


Дело в том, что за эти деньги абонент получит 100 мегабайт трафика. Таким образом, этого хватит на проверку почты или других не слишком требовательных операций. Тем не менее, 100 Мб трафика будут предлагаться на высокой скорости во всех регионах России.

Кроме этого дешевого тарифа Tele2 еще предлагает пакет на 1 гигабайт трафика. Цена услуги 70 рублей в месяц, что тоже довольно выгодно.

Чтобы подключится к одной из этих услуг, необходимо задать нужную USSD-команду. Тариф за 10 рублей оформляется через *116*580#, а вариант за 70 рублей можно подключить с помощью кода *116*583#.

 
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Общество
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 16:15
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