Компания Tele2 предлагает мобильный интернет-пакет за 10 рублей в месяц

Дело в том, что за эти деньги абонент получит 100 мегабайт трафика. Таким образом, этого хватит на проверку почты или других не слишком требовательных операций. Тем не менее, 100 Мб трафика будут предлагаться на высокой скорости во всех регионах России.Кроме этого дешевого тарифа Tele2 еще предлагает пакет на 1 гигабайт трафика. Цена услуги 70 рублей в месяц, что тоже довольно выгодно.Чтобы подключится к одной из этих услуг, необходимо задать нужную USSD-команду. Тариф за 10 рублей оформляется через *116*580#, а вариант за 70 рублей можно подключить с помощью кода *116*583#.