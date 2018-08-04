IPhone X резко подешевел на 200 долларов в США

В частности, приобрести новый смартфон по самой низкой цене могут пока лишь жители США, где и озвучена столь выгодная акция. Клиенты таких крупных сотовых операторов, как AT & T и Verizon, уже проинформированы об открывшейся возможности. Для получения серьезной скидки на смартфон требуется заказать услугу у операторов-партнеров, однако важно понимать, что стоимость услуги должна быть не ниже 40 долларов. Кроме того, iPhone X Spirit также можно приобрести воспользовавшись услугой лизинга.В зависимости от выбранного предложения, покупателям также положены всевозможные подарки, в виде дополнительных кабелей, аксессуаров и наушников. Что касается покупки топового смартфона у других операторов и сторонних магазинов, то у них цена на американский флагман снизилась приблизительно на 50 долларов. Что касается российских клиентов, то в официальных магазинах цена на устройство составляет от 60 тысяч рублей за самую скромную модификацию.