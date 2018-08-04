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Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не вместе

6 августа текущего года в Хамовническом суде российской столицы пройдет заседание, в процессе которого будет принято решение о разделе нажитого имущества между Евгением Петросяном и Еленой Степаненко. Правозащитник юмориста Сергей Жорин озвучил некоторые подробности нашумевшего дела. Как оказалось супруги уже 15 лет не живут вместе.

Евгений Петросян и Елена Степаненко уже 15 лет не вместе


Более тридцати лет Евгений Ваганович и Елена Григорьевна прожили в законном браке. О неверности Петросяна своей жене ранее в прессе уже появлялась информация. Кроме того, даже называлось имя предполагаемой разлучницы: ею оказалась ассистентка артиста Татьяна Бурханова, которая гораздо младше Петросяна.

На днях стало известно, что в Хамовническом суде Москвы пройдет судебное заседание, в процессе которого будет принято решение о разделе нажитого за долгие годы имущества между супругами. Сергей Жорин, адвокат Петросяна, сообщил, что Елена Григорьевна претендует на большую часть имущества, тогда как Евгений Ваганович будет настаивать на том, чтобы имущество между ними было поделено поровну. Стоит отметить, что речь идет о сумме, размер которой составляет 1,5 млрд рублей.

Кроме того, юрист сообщил о том, что вопрос о разводе супругов назрел давно, ведь Петросян и Степаненко не живут вместе уже 15 лет.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:40
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