На AnTuTu обнародовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов за июль

Сообщается, что общий рейтинг Black Shark составляет 292 977 баллов. В прошлом месяце его результат был ниже на 5000 баллов. За китайским смартфоном сразу идет Oppo Find X. Далее следует еще один безрамочный флагман Vivo NEX.Четвертая строчка рейтинга досталась мобильному устройству OnePlus 6. Первая пятерка была дополнена китайским девайсом Smartisan Nut R1.Шестое и седьмое место отдали двум флагманам китайской корпорации Xiaomi. Речь идет о Mi 8 и Mi Mix 2S. В последней тройке оказались такие смартфоны как Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ и Sony Xperia XZ2. Стоит отметить, что рейтинг закрывает результат в 250 293 балла.Стоит отметить, что AnTuTu является специальной платформой для проверки производительности девайсов. Аппараты тестируют с помощью распространяемого софта, который доступен для свободного скачивания.