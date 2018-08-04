Спасатели поделились версией крушения вертолета МИ-8 Красноярском крае
По сообщению от агентства «Интерфакс», МИ-8 столкнулся с другим вертолетом, который взлетал с той же площадки, перед падением. Данную версию озвучили спасатели в оперативном штабе.
Собеседник агентства сообщил, что вертолет МИ-8 с пассажирами на борту, взлетая следом за вертолетом, который перевозил на лебедке металлическую конструкцию, задел лопастями внешний груз первого вертолета.
Со второго вертолета груз был сброшен на землю, это позволило избежать крушения воздушного транспорта.
Собеседник агентства сообщил, что вертолет МИ-8 с пассажирами на борту, взлетая следом за вертолетом, который перевозил на лебедке металлическую конструкцию, задел лопастями внешний груз первого вертолета.
Со второго вертолета груз был сброшен на землю, это позволило избежать крушения воздушного транспорта.
Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:34