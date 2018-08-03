Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод

Известная российская телеведущая Ольга Бузова старается всеми силами расширить свое бизнес-влияние, чтобы преуспеть одновременно в нескольких отраслях, а быть может на случай провала в карьере певицы.Ещё недавно звезда телестройки объявляла о запуске собственной криптовалюты BUZcoin, а после и вовсе купила хлебозавод в Подмосковье, который пользователи Сети уже прозвали BUZхлеб.Сама Бузова не раз заявляла прессе о том, что ей очень нравится заниматься бизнесом, а хлебобулочные изделия всегда будут пользоваться спросом, уверена телеведущая. Ольга заявила, что продукция предприятия не спровоцирует полноту у её многочисленных фанатов, так как девушка намерена наладить производство не только вкусного, но и полезного хлеба.К слову, уже этой осенью всем желающим удастся попробовать булочки и хлеб, произведённые на фирменном предприятии певицы. Репортеры узнали о том, что на заводе Бузовой будут производиться одновременно несколько видов хлеба: с отрубями и злаками, серый, а также чёрный.