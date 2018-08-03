АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Граф Калиостро во время русской миссии выполнял волю масонов
EUR 73.42 USD 63.14
Курс валют на 03.08.2018

Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод

Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод и поклонники знаменитой ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой уже этой осенью смогут насладиться первой сдобной продукцией теледивы.

Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод

Известная российская телеведущая Ольга Бузова старается всеми силами расширить свое бизнес-влияние, чтобы преуспеть одновременно в нескольких отраслях, а быть может на случай провала в карьере певицы.

Ещё недавно звезда телестройки объявляла о запуске собственной криптовалюты BUZcoin, а после и вовсе купила хлебозавод в Подмосковье, который пользователи Сети уже прозвали BUZхлеб.

Сама Бузова не раз заявляла прессе о том, что ей очень нравится заниматься бизнесом, а хлебобулочные изделия всегда будут пользоваться спросом, уверена телеведущая. Ольга заявила, что продукция предприятия не спровоцирует полноту у её многочисленных фанатов, так как девушка намерена наладить производство не только вкусного, но и полезного хлеба.

К слову, уже этой осенью всем желающим удастся попробовать булочки и хлеб, произведённые на фирменном предприятии певицы. Репортеры узнали о том, что на заводе Бузовой будут производиться одновременно несколько видов хлеба: с отрубями и злаками, серый, а также чёрный.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:38
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Origin представила один из самых легких
Стала известна предварительная дата презентации
Ольга Бузова приобрела в Подмосковье хлебозавод
Фанаты "женили" Николая Цискаридзе на ученице
Ксения Дели показала новорожденную дочь и своего
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в
Эксперты рассказали о новом пакете санкций США
В России появился самый дешевый смартфон компании
Солистка "Фабрики" Саша Савельева попала в
Sony Xperia XA2 на Amazon упадет в цене
В Украине продают копию новейшего Bugatti по цене
Представлен новый бюджетный хэтчбек Honda Brio
Елена Степаненко требует от Евгения Петросяна
1.8 на «механике» — самый продаваемый седан LADA
Россия догоняет Америку по уровню ожирения
Известна дата релиза финальной версии
Sony Pictures открыла в России собственное
Ростелеком создал смартфоны для госслужащих РФ
В Стэнфорде научились лечить аутизм с помощью
Турецкий отель выгнал певицу Сашу на улицу вместе
Актеру Чарли Шину не хватает денег оплатить
В подъезде дома Барнаула обнаружили труп женщины
В военных вузах России откроют направление
Стали известны цена и дата начала продаж в России
Sony Pictures начала работу над спин-оффом про
Учёные: "Паутинки" перед глазами - признак
Региональным школам РФ направили рекомендации по
СК опубликовало видео с реакцией одной из сестёр
В США полицейские нашли пропавшую девочку,
Changan осваивает нишу кросс-купе с новым CS85
Просмотреть все новости