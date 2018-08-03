Samsung Electronics преждевременно опубликовала рекламный ролик смартфона Galaxy Note 9

На видео можно разглядеть сам смартфон, а также стилус, который должен стать одним из самых главных обновлений аппарата. Его выполнили в желтом цвете. Также подтверждено появление версии Galaxy Note 9 с объемом постоянной памяти в 512 гигабайт. Если учесть возможность расширения до 512 гигабайт, то в сумме получится солидный 1 терабайт памяти.Ранее сообщалось, что новинка будет оснащена экраном Infinity Display 2.0, а его диагональ вырастет до 6,4 дюйма. Помимо этого дактилоскопический сенсор переместят под тыльную камеру.Стоит ожидать появление процессоров Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Galaxy Note 9 получит 6 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор на 4 тысячи мАч с технологией беспроводной зарядки, а также функцию управления устройством с помощью стилуса S Pen.