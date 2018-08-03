Samsung Electronics преждевременно опубликовала рекламный ролик смартфона Galaxy Note 9
На официальном канале Samsung Electronics в YouTube был опубликован рекламный видеоролик смартфона Galaxy Note 9. Интересно, что очень быстро после публикации видео удалили. Возможно, что так бренд хотел привлечь к новинке внимание и усилить ажиотаж.
На видео можно разглядеть сам смартфон, а также стилус, который должен стать одним из самых главных обновлений аппарата. Его выполнили в желтом цвете. Также подтверждено появление версии Galaxy Note 9 с объемом постоянной памяти в 512 гигабайт. Если учесть возможность расширения до 512 гигабайт, то в сумме получится солидный 1 терабайт памяти.
Ранее сообщалось, что новинка будет оснащена экраном Infinity Display 2.0, а его диагональ вырастет до 6,4 дюйма. Помимо этого дактилоскопический сенсор переместят под тыльную камеру.
Стоит ожидать появление процессоров Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Galaxy Note 9 получит 6 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор на 4 тысячи мАч с технологией беспроводной зарядки, а также функцию управления устройством с помощью стилуса S Pen.
На видео можно разглядеть сам смартфон, а также стилус, который должен стать одним из самых главных обновлений аппарата. Его выполнили в желтом цвете. Также подтверждено появление версии Galaxy Note 9 с объемом постоянной памяти в 512 гигабайт. Если учесть возможность расширения до 512 гигабайт, то в сумме получится солидный 1 терабайт памяти.
Ранее сообщалось, что новинка будет оснащена экраном Infinity Display 2.0, а его диагональ вырастет до 6,4 дюйма. Помимо этого дактилоскопический сенсор переместят под тыльную камеру.
Стоит ожидать появление процессоров Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Galaxy Note 9 получит 6 гигабайт оперативной памяти, аккумулятор на 4 тысячи мАч с технологией беспроводной зарядки, а также функцию управления устройством с помощью стилуса S Pen.
Технологии
Добавил: Мирный Роман Сегодня, 22:15